03:36, 20 октября 2025

Трамп вновь предложил Москве и Киеву остановиться на текущей линии фронта

Трамп повторил предложение Москве и Киеву остановиться на текущей линии фронта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Alex Brandon / AP

Американский президент Дональд Трамп вновь повторил свое предложение России и Украине остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чем-то позже», пишет РИА Новости.

Как уточнил пул журналистов Белого дома, Трамп с Путиным не обсуждали Донбасс.

«Трамп повторил свое желание, чтобы обе стороны "остановились на линии фронта". Россией занято уже 78 процентов территории. Они смогут договориться о чем-то позже», — сказано в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что его личность предрасположена к остановке войн.

