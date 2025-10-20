Трамп вновь предложил Москве и Киеву остановиться на текущей линии фронта

Американский президент Дональд Трамп вновь повторил свое предложение России и Украине остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чем-то позже», пишет РИА Новости.

Как уточнил пул журналистов Белого дома, Трамп с Путиным не обсуждали Донбасс.

«Трамп повторил свое желание, чтобы обе стороны "остановились на линии фронта". Россией занято уже 78 процентов территории. Они смогут договориться о чем-то позже», — сказано в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что его личность предрасположена к остановке войн.