12:42, 20 октября 2025Россия

Оставшийся без ноги после СВО россиянин пожаловался на отсутствие туалетов в части

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Боец, оставшийся без ноги после специальной военной операции (СВО), пожаловался на клопов и отсутствие туалетов в военной части под Санкт-Петербургом. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, россиянин подписал контракт с Минобороны в 2024 году. В мае того же года он получил первое ранение — пуля пробила ему легкое и сломала два ребра. После госпиталя мужчина вернулся уже в другую часть. Его заметил командир разведроты и позвал к себе.

Новое ранение он получил в марте 2025-го. Как рассказывает боец, в его батальон полетели гранаты, он пнул ногой одну из них и отполз в сторону.

В Белгороде мужчине ампутировали ногу. После стабилизации состояния его перевели в московский госпиталь имени Вишневского, а затем — в подмосковный филиал, где сформировали культю. Там же участнику боевых действий предоставили протез.

В конце сентября военного направили в часть под Петербургом. Там ветерану СВО пришлось столкнуться с новыми трудностями. Он отметил, что в одном помещении разместили до 200 человек. «В первый день, когда приехал, оказалось, что туалеты не работают. На нашем этаже — все на замке, прорвало трубу. Пошел на второй этаж — там то же самое. Пришлось идти в другое здание, договариваться. Но туда пускали не всех. А у нас много ребят маломобильных: кто на колясках, кто на костылях — без протезов», — пояснил он, добавив, что в комнате царит антисанитария и там есть клопы.

Россиянин также подчеркнул, что военно-врачебная комиссия признала его негодным, однако он должен стоять на построении.

Ранее сообщалось, что участник спецоперации из Екатеринбурга отдал полмиллиона рублей за справку из госпиталя.

    Все новости