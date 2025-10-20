Путешествия
Отдыхавшая в Турции туристка пережила инсульт и начала говорить с тайским акцентом

Daily Mail: Британка начала говорить с тайским акцентом после отпуска в Турции
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Rmznbld / Reuters

Британская туристка оказалась парализована после отпуска в Турции и начала говорить с тайским акцентом. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, сам инцидент произошел в сентябре 2024 года, но о состоянии 28-летней Кэти Уоррен стало известно лишь сейчас. Она отдыхала в Фетхие с подругой и почувствовала себя плохо, пока загорала на пляже. Туристка решила, что у нее случился тепловой удар. Однако вскоре она уже не могла ходить — ноги не слушались.

В больнице Уоррен сказали, что она пережила инсульт. В результате левая часть ее тела оказалась парализована, а ее британский акцент сменился тайским. Кети провела в Турции еще месяц, затем вернулась на родину и проходила реабилитацию еще несколько месяцев.

Акцент девушки до сих пор не вернулся в норму. Врачи говорят, что теперь она будет разговаривать так всегда. Предполагается, что тайский акцент появился из-за происхождения ее матери, которая родом из Таиланда.

Ранее туристка из России потеряла память и заговорила на древнерусском после падения у бассейна в одном из отелей Таиланда. Уточняется, что инцидент с 45-летней Татьяной из Томска произошел на второй день пребывания в гостинице, куда она приехала отдохнуть после похорон отца.

