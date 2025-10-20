Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:18, 20 октября 2025Спорт

Отец погибшей в горах Пакистана чемпионки ОИ высказался о шансах забрать ее тело

Отец Лауры Дальмайер Андреас: Шансов забрать ее тело из гор нет
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: TT News Agency / Jessica Gow / Reuters

Андреас Дальмайер, отец погибшей в горах Пакистана двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, высказался о шансах забрать ее тело. Об этом сообщает Spiegel.

По его словам, попытки уже предпринимались. «Лаура остается в горах. Шансов на ее возвращение нет», — заявил Дальмайер.

В сентябре сообщалось о том, что спасатели решили не эвакуировать тело Дальмайер. Изначально они планировали операцию, но позже отказались от нее.

30 июля стало известно о смерти Дальмайер. Двумя днями ранее бывшая биатлонистка совершала восхождение вместе с напарницей и попала под камнепад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вы замерзнете и вас уничтожат». Трамп провел жесткие переговоры с Зеленским. Как на это повлиял разговор с Путиным?

    Появились подробности о пропавшем под Москвой после встречи с зацеперами подростке

    Толпа спецназа вывела в наручниках желавшего союза с Россией мэра Гюмри и попала на видео

    Биржевые цены на бензин в России обновили рекорд

    На Украине заявили о существенном продвижении ВС России на харьковском направлении

    Замглавы МИД раскрыл послание России для Трампа

    В Польше столкнулись с дилеммой из-за визита Путина в Венгрию

    Агент Клоппа высказался о шансах тренера возглавить «Спартак»

    Российскую «Спицу» превратят в «убийцу дронов»

    В Австрии заявили об утрате Веной статуса международной площадки для диалога

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости