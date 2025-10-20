Отец погибшей в горах Пакистана чемпионки ОИ высказался о шансах забрать ее тело

Отец Лауры Дальмайер Андреас: Шансов забрать ее тело из гор нет

Андреас Дальмайер, отец погибшей в горах Пакистана двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, высказался о шансах забрать ее тело. Об этом сообщает Spiegel.

По его словам, попытки уже предпринимались. «Лаура остается в горах. Шансов на ее возвращение нет», — заявил Дальмайер.

В сентябре сообщалось о том, что спасатели решили не эвакуировать тело Дальмайер. Изначально они планировали операцию, но позже отказались от нее.

30 июля стало известно о смерти Дальмайер. Двумя днями ранее бывшая биатлонистка совершала восхождение вместе с напарницей и попала под камнепад.