10:06, 20 октября 2025Культура

Пенкин проснулся в перьях и заплатил 350 тысяч рублей

Сергей Пенкин заплатил 350 тысяч рублей за порвавшийся во время сна матрас
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Заслуженный артист России певец Сергей Пенкин заплатил 350 тысяч рублей за матрас в Новосибирске, который порвался неизвестным образом. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По словам исполнителя, он приехал в одну из гостиниц города уставший после концерта и уснул. «Ничего не вытворял и неожиданно проснулся весь в перьях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в номер пришлось вызывать горничную, которая «убиралась всю ночь».

Ранее Пенкин заявил, что считает артистов с двойным гражданством предателями России.

