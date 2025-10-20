Пенкин проснулся в перьях и заплатил 350 тысяч рублей

Заслуженный артист России певец Сергей Пенкин заплатил 350 тысяч рублей за матрас в Новосибирске, который порвался неизвестным образом. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По словам исполнителя, он приехал в одну из гостиниц города уставший после концерта и уснул. «Ничего не вытворял и неожиданно проснулся весь в перьях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в номер пришлось вызывать горничную, которая «убиралась всю ночь».

