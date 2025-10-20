Под окнами российской многоэтажки нашли разорванное женское тело

В Перми под окнами многоэтажки в разных местах нашли фрагменты женского тела

В Перми под окнами многоэтажки найдены в разных местах разорванные женские ноги, торс и голова. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, части тела обнаружили под окнами ЖК «Гулливер». На месте работают следователи. По словам местных жителей, пострадавшая могла упасть с высоты на перила.

