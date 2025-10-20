Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:21, 20 октября 2025Силовые структуры

Под окнами российской многоэтажки нашли разорванное женское тело

В Перми под окнами многоэтажки в разных местах нашли фрагменты женского тела
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Перми под окнами многоэтажки найдены в разных местах разорванные женские ноги, торс и голова. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, части тела обнаружили под окнами ЖК «Гулливер». На месте работают следователи. По словам местных жителей, пострадавшая могла упасть с высоты на перила.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур задержали 74-летнего предпринимателя из Петропавловска-Камчатского, подозреваемого в расправе над своим работником.

По версии следствия, с заявлением о пропаже 60-летнего местного жителя обратилась его знакомая. Она пояснила, что мужчина работал неофициально в одном из магазинов, а после 29 мая перестал появляться и выходить на связь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вы замерзнете и вас уничтожат». Трамп провел жесткие переговоры с Зеленским. Как на это повлиял разговор с Путиным?

    Появились подробности о пропавшем под Москвой после встречи с зацеперами подростке

    Толпа спецназа вывела в наручниках желавшего союза с Россией мэра Гюмри и попала на видео

    Биржевые цены на бензин в России обновили рекорд

    На Украине заявили о существенном продвижении ВС России на харьковском направлении

    Замглавы МИД раскрыл послание России для Трампа

    В Польше столкнулись с дилеммой из-за визита Путина в Венгрию

    Агент Клоппа высказался о шансах тренера возглавить «Спартак»

    Российскую «Спицу» превратят в «убийцу дронов»

    В Австрии заявили об утрате Веной статуса международной площадки для диалога

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости