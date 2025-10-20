Силовые структуры
13:18, 20 октября 2025

Подозреваемому в нападении с ножом на россиянку избрали меру пресечения

В Казани арестовали одного из подозреваемых в нападении с ножом на женщину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Казани арестовали одного из подозреваемых в нападении с ножом на женщину. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Советский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста одному из подозреваемых по делу о нападении с ножом на женщину. Как уточняется, мера касается Булата Галлямова.

Всего сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемы по делу. Предполагаемыми организаторами нападения оказались двое родственников женщины, а также начальник службы безопасности одной из коммерческих организаций. Кроме того, полицейские задержали двух помогавших им пособников.

Организатор преступления — 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья — попытался скрыться от следствия в Таджикистане, но был пойман.

Злоумышленник напал с ножом на 34-летнюю жену бизнесмена в Казани 14 октября. Пострадавшую госпитализировали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что напавшего с ножом на жену казанского бизнесмена киллера этапировали в Россию.

