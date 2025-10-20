Мир
Польша и Великобритания захотели принять меры против России

Сикорский: Британия и Польша заключат договор, предусматривающий сдерживание РФ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Великобритания и Польша заключат двусторонний договор о безопасности, предусматривающий меры по сдерживанию России. Об этом сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский, его слова приводит газета Times.

«Польша и Великобритания завершают работу над двусторонним договором в сфере безопасности», — рассказал дипломат.

По данным издания, соглашение будет включать в себя некие меры по «сдерживанию России», а также действия, направленные на борьбу с нелегальной миграцией.

13 октября глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич заявил, что его страна находится в состоянии конфликта с Россией, не приведя при этом никаких доказательств. Кроме того, он обвинил Москву в активизации «гибридных атак» в странах Европы.

В ответ на слова Ценцкевича официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что подобные заявления являются лишь нагнетанием русофобии. По словам дипломата, Польша и другие страны Европы накачивают Украину оружием и деньгами не для обеспечения безопасности, «а для нанесения, как они это преподносят, России стратегического поражения».

