Популярная российская блогерша показала фото после пластики

Блогерша Катя Конасова показала фото после пластики

Популярная российская блогерша Катя Конасова показала фото после пластики. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя инфлюэнсерша разместила коллаж из снимков с первого по четвертый день после хирургического вмешательства. На кадрах звезда предстала с отекшим лицом, на котором заметны многочисленные гематомы.

В своем Telegram-канале блогерша призналась, что в голове после операции присутствуют скобки, которые чувствуются. В связи с этим она не может сделать укладку.

