Поставки китайского пива в Россию взлетели

Китай в январе-сентябре нарастил экспорт пива в Россию почти в полтора раза

Китайские компании в январе-сентябре увеличили поставки пива в Россию почти в полтора раза — показатель взлетел на 47,5 процента, до 36,39 миллиона литров. Соответствующие данные таможенников КНР приводит ТАСС.

При этом в стоимостном выражении объем экспорта этой продукции в РФ вырос еще сильнее — на 53 процента, до 33,37 миллиона долларов. Согласно информации за отчетный период, Россия замыкает пятерку ключевых покупателей китайского пива (речь идет о материковой части страны), уступая Тайваню (133,46 миллиона литров) Мьянме (84,79 миллиона), специальному административному району Гонконг (68 миллионов) и Объединенным Арабским Эмиратам (41,63 миллиона).

К концу 2024 года Китай вытеснил Бельгию из топ-3 крупнейших поставщиков пива в Россию. Поставки тогда росли на 60 процентов, значительно уступая только немецким и приближаясь к уровню шедшей на втором месте Чехии. При этом сама азиатская страна снижала закупки напитка в России.

В целом за девять месяцев текущего года товарооборот РФ и Китая сократился на 9,4 процента. После двух рекордных лет эксперты ожидают снижения объема двусторонней торговли с почти 245 миллиардов долларов примерно до 225 миллиардов.