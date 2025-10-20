Британский журналист Торнтон обвинил Киев в искажении данных о потерях ВСУ

Британский журналист Уоррен Торнтон заявил, что Киев искажает данные о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким обвинением в адрес украинских властей он выступил в соцсети X.

Журналист разместил видео, на котором запечатлены ряды свежих могил на окраине Днепропетровска. «Подобные захоронения появились в Запорожье, Харькове и Черкассах. (...) В официальных брифингах военные потери Украины кажутся скромными. Но на деле все иначе», — раскрыл правду о ситуации в ВСУ западный журналист.

По его словам, с начала спецоперации Киев потерял два миллиона военнослужащих.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз рассказал, что на Украине создают фальшивые подразделения ВСУ. Он обратил внимание, что в 2023 году в стране появилось 26 новых бригад, но общая численность армии увеличилась только на 50 тысяч человек.