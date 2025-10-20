Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:02, 20 октября 2025Из жизни

Потрескавшаяся ваза с чердака оказалась сокровищем стоимостью 14 миллионов рублей

В Великобритании потрескавшуюся вазу с чердака продали за 14 миллионов рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: HiTecherZ / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании сестры нашли на чердаке вазу из китайского фарфора XV века и выставили ее на аукцион. Об этом пишет Daily Mail.

Аманда Кент и Хелен Момен рассказали, что унаследовали потрескавшуюся вазу от прадеда, работавшего в Китае в начале XIX века. Они передали ее аукционному дому Hansons Auctioneers. Его сотрудники сначала сочли вазу поздней имитацией керамики периода Сюаньдэ (1426-1435) и хотели продать всего за 100 фунтов стерлингов (10,6 тысячи рублей).

Материалы по теме:
«Это сродни охоте» Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
«Это сродни охоте»Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
3 декабря 2021
Сокровища за бесценок Самые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
Сокровища за бесценокСамые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
27 мая 2017

Однако подробное изучение показало, что ваза является настоящим сокровищем. Она оказалась подлинным фарфоровым изделием XV века. Ее стоимость на аукционе достигла 130 тысяч фунтов стерлингов (14 миллионов рублей) несмотря на царапины и небольшие трещины.

Ранее сообщалось, что в Великобритании на аукцион выставят тарелку из редкого китайского фарфора, которая продавалась в комиссионном магазине за бесценок. Ее стоимость оценили в полторы-две тысячи фунтов стерлингов.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова раскрыла подробности о подготовке встречи Путина и Трампа

    Потрескавшаяся ваза с чердака оказалась сокровищем стоимостью 14 миллионов рублей

    Уиткофф сообщил об активной личной работе по урегулированию на Украине

    Вэнс высказался о возможности поставки Tomahawk Украине

    Британским военным разрешат сбивать угрожающие их базам дроны

    В США отказались признавать произошедшее в Газе геноцидом палестинцев

    Парень сказал комплимент отцу своей девушки и молчал остаток вечера

    Над российским регионом самолет начал подготовку к аварийной посадке

    Вице-президент США высказался о решении Трампа по передаче Украине ракет Tomahawk

    Аналитик заявил об отстутсвии у ВСУ средств для перехвата российских дронов и ракет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости