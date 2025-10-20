Потрескавшаяся ваза с чердака оказалась сокровищем стоимостью 14 миллионов рублей

В Великобритании потрескавшуюся вазу с чердака продали за 14 миллионов рублей

В Великобритании сестры нашли на чердаке вазу из китайского фарфора XV века и выставили ее на аукцион. Об этом пишет Daily Mail.

Аманда Кент и Хелен Момен рассказали, что унаследовали потрескавшуюся вазу от прадеда, работавшего в Китае в начале XIX века. Они передали ее аукционному дому Hansons Auctioneers. Его сотрудники сначала сочли вазу поздней имитацией керамики периода Сюаньдэ (1426-1435) и хотели продать всего за 100 фунтов стерлингов (10,6 тысячи рублей).

Однако подробное изучение показало, что ваза является настоящим сокровищем. Она оказалась подлинным фарфоровым изделием XV века. Ее стоимость на аукционе достигла 130 тысяч фунтов стерлингов (14 миллионов рублей) несмотря на царапины и небольшие трещины.

