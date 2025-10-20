Силовые структуры
Появились подробности о сколотившем банду бывшем министре спорта российского региона

Экс-министр спорта Дагестана Магомедов не признал вину в создании банды
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Южном окружном военном суде начался процесс над бывшим главой Кизилюрта, экс-министром физической культуры и спорта Дагестана Магомедом Магомедовым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого обвиняют в создании банды, занимавшейся расправами. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимый и семеро его сообщников, в том числе сотрудники министерства спорта, отказались признать вину в инкриминируемых им преступлениях. Это дело по настоянию Генпрокуратуры было передано на рассмотрение в военный суд, расположенный в Ростове-на-Дону, так как слушания в республике могли быть небезопасны.

По версии следствия, Магомедов создал банду в 2005 году, завербовав охранявших его милиционеров, сотрудников вневедомственной охраны и инкассаторов. Они получали ежемесячное жалование за готовность совершать преступления по указке министра. Служба в силовых структурах помогала членам банды скрывать свою противоправную деятельность.

Магомедова задержали в 2023 году по уголовному делу о растрате, позже обвинения против него увеличились. В 2024 году Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.

В июле 2024 года экс-министр, по словам члена Совета по правам человека при президенте России Евы Меркачевой, попал в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По предварительным данным, из-за попытки суицида в СИЗО «Матросская тишина».

    Все новости