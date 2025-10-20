Силовые структуры
10:38, 20 октября 2025Силовые структуры

Появилось видео тайной слежки ФСБ за готовившим теракт на Ставрополье

ФСБ показала видео задержания и признания готовившего теракт на Ставрополье
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала видео с тайной слежкой за радикалом, который готовил теракт в Ставропольском крае. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах виден мужчина, который ведет съемку на улице, а затем закупается в хозяйственном магазине. Его хватают силовики и кладут на землю. Задержанный говорит, что готовил теракт, раскаивается.

Радикал планировал устроить подрыв в здании администрации Георгиевска. Он в Telegram познакомился с членом запрещенной в России террористической организации и вступил в ее ряды. Мужчина провел разведку около административного здания и заготовил компоненты для изготовления взрывчатки.

Его задержали. Во время обысков у него изъяли прекурсоры для сборки самодельного взрывного устройства.

