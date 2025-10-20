Предложивший союз с Россией армянский мэр выступил из СИЗО с призывом

Мэр Гюмри Гукасян призвал из СИЗО жителей города бороться за свои права

Мэр Гюмри Вардан Гукасян, выступавший за необходимость союза Армении с Россией, выступил из СИЗО с призывом к жителям города выходить на митинги и бороться за свои права. Соответствующее заявление опубликовано на странице политика в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Гордые и справедливые жители Гюмри, пора встать за наш город и наше достоинство. Прямо сейчас в мэрии идет акция по отстранению мэра. Но надо понимать, что дело не только в одном человеке. Это касается независимости всего города», — призвал политик.

Гукасяна задержали 20 октября. По сообщению пресс-службы Антикоррупционного комитета Армении, в мэрии Гюмри проводятся следственные мероприятия по связанному с коррупцией уголовному делу.

Гукасян избрался на должность мэра второго по значимости города Армении в апреле 2025 года. В интервью он заявлял, что выступает за создание союзного государства с Россией, аналогичного с Белоруссией. Кроме того, он рассказал, что в 2026 году желает побороться за пост премьер-министра Армении.