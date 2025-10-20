Наука и техника
Привычный орех показал пользу при ожирении

NR: Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением
Екатерина Графская
Фото: jcomp / Freepik

Бразильские ученые доказали, что регулярное употребление кешью помогает подросткам с ожирением улучшить показатели здоровья без строгих диет и тренировок. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition Research (NR).

В эксперименте участвовали 142 школьника из города Форталеза. В течение 12 недель одна группа ежедневно получала по 30 граммов обжаренных кешью и рекомендации по питанию, другая — только консультации без орехов. К концу исследования участники «ореховой» группы продемонстрировали заметное снижение окружности талии и уровня окислительного стресса — процесса, связанного с воспалением и старением клеток. При этом общий вес участников почти не изменился.

Авторы объясняют, что кешью богаты ненасыщенными жирами, магнием и антиоксидантами, которые помогают уменьшить накопление висцерального (внутреннего) жира и защищают клетки от повреждений. Ученые считают, что включение кешью в рацион подростков может стать недорогим и естественным способом снижения рисков метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее ученые создали водоэнергетический генератор из ореховой скорлупы, способный вырабатывать электричество при взаимодействии с водой.

