06:31, 20 октября 2025Наука и техника

Новая PlayStation стала хуже

Новая PlayStation 5 Pro получила упрощенный геймпад и не стала мощнее
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Miguel Lagoa / Reuters

Новая версия консоли PS5 Pro получила ухудшенный геймпад. Об этом в ролике на YouTube заявил блогер Остин Эванс.

В начале октября Sony начала продажи обновленной PlayStation 5 Pro. Ютубер Эванс приобрел приставку и разобрал ее, чтобы сравнить с моделью прошлой версии. Оказалось, что консоль ревизии CFI-7121 имеет худший контроллер DualSense, чем у оригинальной PlayStation 5 Pro.

Эванс объяснил, что аксессуар не имеет дополнительного микрофона, который в геймпаде первого поколения отвечал за более точную запись голоса. Специалист предположил, что Sony добавила упрощенный контроллер ради экономии. Также он провел серию тестов и не обнаружил превосходства ревизии CFI-7121 перед PS5 Pro первого поколения — она не стала мощнее.

Тем не менее, обновленная флагманская приставка Sony получила несколько улучшений. Так, она стала легче: 3,01 против 3,10 килограмма у старой версии. Кроме того, в играх она стала потреблять немного меньше электрической энергии. Разницу в весе Остин Эванс объяснил более легкими подшипниками вентилятора и задним радиатором, который стал меньше и получил более низкий коэффициент теплоотдачи.

В заключении блогер заметил, что ожидал от новой ревизии PS5 Pro появления геймпада DualSense со сменным аккумулятором. Однако этого не случилось.

В середине октября известный инсайдер Moore's Law Is Dead. заявил, что консоль Sony PlayStation 6 будет стоить дороже 500 долларов (41 тысяча рублей).

