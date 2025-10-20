Силовые структуры
11:29, 20 октября 2025Силовые структуры

Пытавшегося организовать похищение и пытки бывшей жены россиянина отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО мужчину, пытавшегося организовать похищение бывшей жены
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

В Москве отправили в СИЗО россиянина, пытавшегося организовать похищение бывшей жены. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Рафаэля Юмагузина, обвиняемого в подготовке к похищению человека группой лиц из корыстных побуждений. На преступление мужчина пошел, желая переоформить на себя имущество бывшей супруги.

Уроженец Уфы искал исполнителей преступления в Москве. О планах россиянина стало известно правоохранителям. 9 октября на столичной АЗС сотрудники полиции под прикрытием встретились с заказчиком и получили предоплату 300 тысяч рублей, а также фото женщины и маршрут ее передвижения по Уфе. Также мужчина дал «исполнителям» поручение угрозами и насилием заставить экс-супругу написать обязательство по оформлению имущества на его имя. Оплатить услуги он пообещал машиной потенциальной жертвы стоимостью более шести миллионов рублей.

Он приехал в дом, где, по словам игравших роль исполнителей преступления оперативников, якобы удерживалась бывшая жена, и был задержан.

