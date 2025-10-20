Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:21, 20 октября 2025Россия

Украина лишилась в зоне СВО расколовшего немецкое общество вооружения

МО РФ: ВС России уничтожили три управляемые авиабомбы и БМП Marder ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились в зоне специальной военной операции (СВО) боевой машины пехоты (БМП) Marder немецкого производства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в Telegram.

По информации оборонного ведомства, БМП была подбита бойцами группировки войск «Юг». Кроме нее, военнослужащие уничтожили танк, две бронемашины и 19 автомобилей ВСУ. Отдельно Минобороны сообщило, что система противовоздушной обороны сбила три управляемые авиабомбы, которыми Украина пыталась атаковать российские объекты.

Известно, что передача ВСУ БМП Marder расколола немецкое общество. Согласно опросу, почти половина немцев — 49 процентов — назвали поставки этого вооружения Киеву ошибкой. Поддержали отправку БМП 40 процентов.

Ранее российский боец с позывным Моисей показал артефакт из боев под Киевом в начале СВО — нож, с которым он пошел в рукопашную против офицера Службы безопасности Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вы замерзнете и вас уничтожат». Трамп провел жесткие переговоры с Зеленским. Как на это повлиял разговор с Путиным?

    Появились подробности о пропавшем под Москвой после встречи с зацеперами подростке

    Толпа спецназа вывела в наручниках желавшего союза с Россией мэра Гюмри и попала на видео

    Биржевые цены на бензин в России обновили рекорд

    На Украине заявили о существенном продвижении ВС России на харьковском направлении

    Замглавы МИД раскрыл послание России для Трампа

    В Польше столкнулись с дилеммой из-за визита Путина в Венгрию

    Агент Клоппа высказался о шансах тренера возглавить «Спартак»

    Российскую «Спицу» превратят в «убийцу дронов»

    В Австрии заявили об утрате Веной статуса международной площадки для диалога

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости