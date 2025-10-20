МО РФ: ВС России уничтожили три управляемые авиабомбы и БМП Marder ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились в зоне специальной военной операции (СВО) боевой машины пехоты (БМП) Marder немецкого производства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в Telegram.

По информации оборонного ведомства, БМП была подбита бойцами группировки войск «Юг». Кроме нее, военнослужащие уничтожили танк, две бронемашины и 19 автомобилей ВСУ. Отдельно Минобороны сообщило, что система противовоздушной обороны сбила три управляемые авиабомбы, которыми Украина пыталась атаковать российские объекты.

Известно, что передача ВСУ БМП Marder расколола немецкое общество. Согласно опросу, почти половина немцев — 49 процентов — назвали поставки этого вооружения Киеву ошибкой. Поддержали отправку БМП 40 процентов.

