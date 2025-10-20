Раскрыт провал Зеленского и его делегации в Вашингтоне

Politico: Зеленский и его делегация не смогли заключить ряд соглашений с США

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским не смогла заключить ряд ключевых соглашений с администрацией лидера США Дональда Трампа и несколькими американскими частными компаниями. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Идея заключалась в том, что будут подготовлены масштабные документы, включая ряд соглашений с крупными американскими оборонными компаниями и игроками энергетической отрасли, которые должны были быть подписаны во время встречи в Белом доме», — сказал собеседник издания.

По данным источников, причиной неудачи украинской делегации является чрезмерная концентрация на вопросе поставок Украине американских крылатых ракет Tomahawk, а также неудобное время визита Зеленского в Вашингтон.

Ранее сообщалось, что американский лидер резко оборвал встречу с Зеленским спустя 2,5 часа. Трамп, по данным источников, на напряженной встрече в Белом доме призвал украинского коллегу принять условия России.

