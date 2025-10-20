Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:38, 20 октября 2025Мир

Раскрыт провал Зеленского и его делегации в Вашингтоне

Politico: Зеленский и его делегация не смогли заключить ряд соглашений с США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским не смогла заключить ряд ключевых соглашений с администрацией лидера США Дональда Трампа и несколькими американскими частными компаниями. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Идея заключалась в том, что будут подготовлены масштабные документы, включая ряд соглашений с крупными американскими оборонными компаниями и игроками энергетической отрасли, которые должны были быть подписаны во время встречи в Белом доме», — сказал собеседник издания.

По данным источников, причиной неудачи украинской делегации является чрезмерная концентрация на вопросе поставок Украине американских крылатых ракет Tomahawk, а также неудобное время визита Зеленского в Вашингтон.

Ранее сообщалось, что американский лидер резко оборвал встречу с Зеленским спустя 2,5 часа. Трамп, по данным источников, на напряженной встрече в Белом доме призвал украинского коллегу принять условия России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на Украине

    В Кремле раскритиковали Европу за позицию по СВПД

    Российская металлургическая компания признала отсутствие денег на дивиденды

    В России ребенок проглотил острый шип и попал в больницу

    Лежащие на полу люди во время рейда в московском ночном клубе попали на видео

    Атаку Трампа на Колумбию объяснили

    Россиян захотели обязать по-новому продавать квартиры

    В России отреагировали на возможное вступление Украины в ЕС по новым правилам

    Главного инженера военной строительной компании заподозрили в хищении 500 миллионов рублей

    Приговор убийце Талькова утвердили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости