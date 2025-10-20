Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:42, 20 октября 2025Культура

Раскрыто состояние Федосеевой-Шукшиной после операции

Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга заявила, что актриса готовится к выписке
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Петр Чернов / РИА Новости

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину выпишут из больницы в понедельник, 20 октября, после обеда. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала ее дочь Ольга Шукшина.

«У нее все благополучно, она чувствует себя лучше нас всех вместе — дай бог, понимаете, так себя чувствовать в таком возрасте… Думаю, может быть, даже пообедаем и спокойно доедем (домой — прим. «Ленты.ру»)», — сообщила она.

Ранее, 17 октября, Telegram-канал Mash сообщил о том, что актрису экстренно прооперировали. Ей провели стентирование сосудов и восстановили сердечный кровоток.

10 октября стало известно, что Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали поисков семьи Усольцевых. Что рассказали волонтеры и могли ли силовики задержать пропавших в тайге?

    Володин заявил о приоритетном порядке рассмотрения одного законопроекта

    В России одобрили упрощение оформления гражданства по рождению

    В России ответили на слова Зеленского о возможном окончании конфликта на Украине

    В ЕС рассказали о невообразимом требовании Украины

    Военблогеры описали положение ВСУ у Покровска

    В США назвали вероятную дату окончания шатдауна

    Врач предупредила об опасности мороженого из магазина

    Зеленского предупредили об «окончании шоу» после слов Трампа

    Венгрия выступила с обвинениями в адрес ЕС из-за встречи Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости