Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
09:21, 17 октября 2025Культура

Федосееву-Шукшину экстренно прооперировали

Mash: Актрису Лидию Федосееву-Шукшину экстренно прооперировали
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину экстренно прооперировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, обследование показало, что сердце актрисы получает мало кислорода, Ей провели стентирование сосудов и восстановили сердечный кровоток, уточняет канал. «Полуторачасовая операция прошла успешно. Сейчас Федосеева-Шукшина восстанавливается под наблюдением медиков, оставаясь в палате», — говорится в сообщении.

Ранее адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник заявила, что состояние актрисы остается нестабильным.

10 октября стало известно, что артистка была экстренно госпитализирована в Москве. По данным Mash, 87-летняя Федосеева-Шукшина пожаловалась на острые боли в сердце и тахикардию. Также отмечалось, что актриса может ходить только с поддержкой или ходунками, но часто о них забывает из-за провалов в памяти, в результате чего рискует упасть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Солдат-срочник расстрелял сослуживцев в российской воинской части

    Мать проглотившего химию из детского набора мальчика раскрыла последствия спустя два года

    В США подобрали Украине дальнобойное оружие вместо Tomahawk

    Поздний завтрак оказался вреден для здоровья

    На Западе раскритиковали обращение Мерца к Путину

    Россиянам стали чаще отказывать в выдаче одного вида кредитов

    Российский фондовый рынок взлетел

    Путин после разговора с Трампом собрал членов Совета безопасности в Кремле

    Россиянки старше 40 лет ринулись вводить филлеры в точку G

    Бывший футболист ЦСКА рассказал о сорвавшемся договорном матче с участием команды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости