Mash: Актрису Лидию Федосееву-Шукшину экстренно прооперировали

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину экстренно прооперировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, обследование показало, что сердце актрисы получает мало кислорода, Ей провели стентирование сосудов и восстановили сердечный кровоток, уточняет канал. «Полуторачасовая операция прошла успешно. Сейчас Федосеева-Шукшина восстанавливается под наблюдением медиков, оставаясь в палате», — говорится в сообщении.

Ранее адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник заявила, что состояние актрисы остается нестабильным.

10 октября стало известно, что артистка была экстренно госпитализирована в Москве. По данным Mash, 87-летняя Федосеева-Шукшина пожаловалась на острые боли в сердце и тахикардию. Также отмечалось, что актриса может ходить только с поддержкой или ходунками, но часто о них забывает из-за провалов в памяти, в результате чего рискует упасть.