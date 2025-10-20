Интернет и СМИ
12:28, 20 октября 2025

Раскрыты подробности о состоянии экстренно госпитализированной ведущей Первого канала

Директор Юлии Барановской Шекшеев заявил, что ведущая идет на поправку
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Состояние ведущей ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале Юлии Барановской, которую экстренно госпитализировали на съемках в Салехарде, улучшается. Новые подробности о здоровье телезвезды в беседе с ТАСС раскрыл ее директор Петро Шекшеев.

«Пока она остается в больнице. Идет на поправку», — заявил собеседник агентства.

Ранее Шекшеев рассказал, что Барановской после госпитализации на Ямале сделали две операции. Он отметил, что рядом с телеведущей находятся ее близкие — мать и сын, а также члены съемочной группы.

О том, что у Барановской ухудшилось состояние здоровья во время съемок в Салехарде, стало известно утром в пятницу, 17 октября. Ее доставили в больницу. Уточнялось, что, по предварительной информации, у телеведущей обострились послеродовые проблемы.

