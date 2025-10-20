Путешествия
Раскрыты подробности о выкатившемся за пределы полосы в Пулково самолете AZAL

Выкатившийся за пределы полосы в Пулково самолет AZAL прошел техобслуживание
Алина Черненко

Фото: Leonid Faerberg / Transport Photo Images / Globallookpress.com

Самолет аваикомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково, прошел плановое техническое обслуживание в сентябре 2025 года. Подробности о лайнере раскрыл Telegram-канал «Minval — LIVE» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

В AZAL сообщили, что с момента ввода в эксплуатацию Airbus A320 регулярно проходил полные техосмотры и на момент вылета из Санкт-Петербурга находился в полностью исправном техническом состоянии. Пилоты авиакомпании действовали в строгом соответствии с внутренними правилами и международными нормативными процедурами, добавили представители перевозчика.

«Благодаря профессионализму экипажа все потенциальные риски, возникшие во время полета, были сведены к минимуму, а безопасность пассажиров и полета обеспечена на максимальном уровне», — подчеркнули в AZAL.

Ранее в сети появились кадры самолета, выкатившегося за пределы ВПП Пулково. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. Никто из 162 человек на борту не пострадал.

