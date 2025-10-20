Интернет и СМИ
05:48, 20 октября 2025Интернет и СМИ

Раскрыты слова Трампа о России на встрече с Зеленским

Reuters: В Белом доме Трамп сказал Зеленскому о гарантиях безопасности для РФ
Марина Совина
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским не только отказался поставить Украине ракеты Tomahawk, но и высказался о предоставлении гарантий безопасности как Киеву, так и Москве. Об этом сообщило агентство Reuters.

Два источника агентства утверждают, что комментарии Трампа оставили украинскую делегацию разочарованной.

Ранее американские СМИ написали, что Трамп и Зеленский во время встречи 17 октября разошлись во взглядах на будущее развитие событий конфликта на Украине. У главы Белого дома сложилось впечатление, что Киев стремится к эскалации и продолжению конфликта.

