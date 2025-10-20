Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко захотела сделать пластику после родов

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко захотела сделать пластику после родов. Соответствующий комментарий она опубликовала в своем Telegram-канале, который насчитывает 56,8 тысячи человек.

35-летняя знаменитость опубликовала ролик во время прогулки с ребенком. «Гуляем мощно уже часок. Сон никто не отменял, по крайне мере, у него. А у меня морщины появились даже... Но ничего-ничего, мы с ними потом справимся. Я потом все лицо себе натяну... на шею», — заявила она.

В июле беременная Тодоренко впечатлила фанатов шпагатом. Знаменитость позировала в черных лосинах с принтом и бежевом топе на широких бретелях.