06:31, 20 октября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о скрытой опасности горячих напитков

Терапевт Коньков: Очень горячие напитки повышают риск рака
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Freepik

В холодное время года люди тянутся к горячим напиткам — чаю, кофе или другим, однако это может представлять опасность для слизистой оболочки ротовой полости, пищевода и желудка, предупредил заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«При температуре напитка выше 60-65 градусов происходит термическое повреждение слизистой. Это выражается не только в кратковременном ожоге и дискомфорте, но и в микротравмах, которые не всегда заметны. Постепенные регулярные повреждения могут приводить к хроническим воспалительным процессам», — сообщил Коньков.

Терапевт добавил, что многократное воздействие горячих напитков может увеличивать вероятность развития эзофагита — воспаления слизистой пищевода. Он отметил, что в долгосрочной перспективе такие повреждения считаются фактором риска для более серьезных заболеваний, в том числе онкологических.

«Что касается желудка, слишком горячая жидкость может провоцировать раздражение слизистой и усугублять течение хронических гастритов или язвенной болезни», — рассказал Коньков.

Оптимальной считается температура напитка — 40-55 градусов — при ней чай или кофе остаются теплыми и приятными, но не наносят вреда слизистой

Александр Коньковзаведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ

Терапевт рекомендовал не пить чай или кофе сразу после заваривания — дать напитку остыть хотя бы четыре-пять минут, избегать привычки «обжигающего глотка» на холоде, а также обращать внимание на индивидуальную чувствительность: если даже при умеренно горячем напитке возникает неприятное ощущение жжения, стоит подождать, пока он станет чуть прохладнее.

«Таким образом, важно помнить: согреться горячим напитком можно и без вреда для здоровья, если соблюдать разумную осторожность», — заключил Коньков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что погода переходит в зимний режим. Он призвал больше не ждать теплых дней даже в южных регионах страны.

