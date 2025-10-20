Силовые структуры
Россиянин изрезал лица спящих на лавочке мужчин

В Екатеринбурге осудили на 17 лет юношу за нападение на спящих на лавочке мужчин
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В Екатеринбурге осудили на 17 лет 22-летнего местного жителя, напавшего на спящих на лавочке в центре города мужчин. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Россиянин признан виновным по части 3 статьи 30, пунктов «а, и» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») и пунктов «в, и» части 2 статьи 105 («Убийство»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 3 апреля пьяный юноша возвращался из бара. Он проходил по алее, расположенной на перекрестке проспекта Ленина и улицы Бажова. Там на лавочке спали двое мужчин. Россиянин решил, что это бездомные. Он избил их и изрезал лица потерпевших ножом. Одного из раненых спасти не удалось.

Ранее стало известно, что в Краснодаре неизвестный напал на дочь местной жительницы.

