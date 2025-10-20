Силовые структуры
12:53, 20 октября 2025Силовые структуры

Россиянин помог Украине нанести ракетно-бомбовые удары по Крыму

ФСБ: В Крыму мужчину осудили на 17 лет за госизмену
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Крыму суд приговорил к 17 годам лишения свободы местного жителя за государственную измену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным ведомства, мужчина сотрудничал с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По заданию куратора он собирал и передавал данные об оборонительных сооружениях, составе сил и средств, привлеченных к охране и обороне побережья в Черноморском районе. Украина использовала эту информацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов и организации высадки десанта в Крыму.

Ранее в Донецке ФСБ задержала жительницу, завербованную украинскими спецслужбами.

