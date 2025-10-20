Силовые структуры
Россиянин попытался уговорить сына-участника СВО перейти на сторону Украины и получил срок

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Житель Воркуты получил 15 лет строгого режима за то, что пытался уговорить сына-участника специальной военной операции (СВО) сдаться в плен и перейти на сторону Украины. Об этом сообщает «Коммерсант» («Ъ»).

В управлении ФСБ по Республике Коми рассказали, что фигурант размещал в Telegram публикации, одобряющие деятельность украинских военизированных формирований, в том числе признанных террористическими и запрещенных в РФ, а также призывы к насильственным действиям в отношении российских военных.

В ходе расследования сотрудники УФСБ выяснили, что в марте прошлого года мужчина склонял своего сына, проходящего службу в зоне СВО, к сдаче в плен для последующего вступления в состав одного из проукраинских подразделений. Подлинность переписки с сыном воркутинец не отрицал, однако настаивал, что она носила шуточный характер.

Ранее спецназ ФСБ задержал 53-летнего жителя Петербурга за призывы в соцсетях к расправе над участниками СВО. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям об оправдании терроризма и публичных призывах к террористической деятельности. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

