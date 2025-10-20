Россиянин увлекся эзотерическими практиками и не выжил во время обряда

Уроженец Комсомольска-на-Амуре увлекся эзотерическими практиками и не выжил во время обряда. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Мужчина переехал в Санкт-Петербург. Там россиянин стал посещать мероприятия одной религиозной компании.

39-летний мужчина снимал квартиру вместе с девушкой на улице Достоевского. Когда возлюбленная была в отъезде, он решил провести сеанс полного «очищения» души и тела.

Друзей и знакомых горожанин предупредил о том, что обряд может не перенести физически. Его нашли в бессознательном состоянии под капельницей с неизвестным раствором. Спасти его не удалось.

До этого стало известно, что в Приморском крае сотрудники ритуального бюро из Владивостока обнаружили в груди покойного кукол вуду и другие предметы, спрятанные сотрудниками морга для проведения некоего обряда.