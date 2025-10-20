Россиянка отправила в нокаут угрожавшего пистолетом ее возлюбленному стрелка

На Кавказе женщина избила мужчину с пистолетом, чтобы он не застрелил ее мужа

На Кавказе женщина отправила в нокаут угрожавшего пистолетом ее возлюбленному мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, все произошло ночью во Владикавказе. Там двое мужчин устроили потасовку. В какой-то момент один из них достал пистолет, но произошла осечка. В это время на его владельца напала жена пострадавшего. В результате злоумышленник оказался в больнице.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на расправу.

