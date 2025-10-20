Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:31, 20 октября 2025Силовые структуры

Россиянка отправила в нокаут угрожавшего пистолетом ее возлюбленному стрелка

На Кавказе женщина избила мужчину с пистолетом, чтобы он не застрелил ее мужа
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

На Кавказе женщина отправила в нокаут угрожавшего пистолетом ее возлюбленному мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, все произошло ночью во Владикавказе. Там двое мужчин устроили потасовку. В какой-то момент один из них достал пистолет, но произошла осечка. В это время на его владельца напала жена пострадавшего. В результате злоумышленник оказался в больнице.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на расправу.

Ранее сообщалось, что таксист изрешетил пулями петербуржца у лифта в доме на Пулковском шоссе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на Украине

    В Кремле раскритиковали Европу за позицию по СВПД

    Российская металлургическая компания признала отсутствие денег на дивиденды

    В России ребенок проглотил острый шип и попал в больницу

    Лежащие на полу люди во время рейда в московском ночном клубе попали на видео

    Атаку Трампа на Колумбию объяснили

    Россиян захотели обязать по-новому продавать квартиры

    В России отреагировали на возможное вступление Украины в ЕС по новым правилам

    Главного инженера военной строительной компании заподозрили в хищении 500 миллионов рублей

    Приговор убийце Талькова утвердили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости