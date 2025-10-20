Российская биржа запустила торги золотом в слитках

На Петербургской бирже запустили торги физическим золотом

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа запустила торги золотом. Вестись они будут физическим драгметаллом в слитках совместно с Гознаком на базе собственной инфраструктуры площадки, в отличие от Мосбиржи, где торгуется обезличенное золото. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что торги стартовали в 11 утра по московскому времени и вскоре была заключена первая сделка — килограммовый слиток обошелся покупателю более чем в 11 миллионов рублей.

Выступая на запуске торгов, замминистра финансов Алексей Моисеев высказался о вложениях в золото. Речь, по его словам, идет в этом случае о более долгосрочном вкладе. «Не надо там пытаться торговать каждый день, потому что транзакционные издержки и лишние убытки будут выше», — призвал чиновник, которого цитирует ТАСС.

Ранее научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович предупредил, что инвестиции в большие партии золота могут привести к проблемам вроде требования дисконта в случае необходимости его продать, в связи с чем он отметил, что проиграть с такими вложениями нельзя, но и выиграть проблематично.