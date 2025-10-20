Российская фигуристка рассказала о ценах в Китае

Российская фигуристка Татьяна Кузьмина рассказала, что в Китае дешевые товары

Российская фигуристка Татьяна Кузьмина рассказала о ценах в Китае. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка участвовала в шоу в стране и призналась, что ее приятно удивила дешевизна товаров. «Напитки за 70 рублей — очень вкусный кофе с мороженым. А еще там все дешево: можно встретить русских, которые обычно приезжают на шопинг», — поделилась подробностями она.

Кузьмина выступала в паре с Алексеем Хвалько. Вместе они побеждали на первенствах Петербурга и других российских соревнованиях. В 2023 году спортсменка завершила карьеру.

Ранее российская фигуристка Дарья Усачева, работающая детским тренером в Китае, назвала преимущество жизни в Пекине перед Москвой. Спортсменка заявила, что цены в китайской столице намного ниже, чем в Москве.