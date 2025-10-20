Россия
Российская психбольница обратилась в Роспатент из-за кукухи

Челябинская психбольница решила зарегистрировать товарный знак «Кукух»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: metamorworks / Shutterstock / Fotodom

Челябинская областная клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1 подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Кукух». Об этом сообщили «Ленте.ру» в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Ранее сообщалось, что психоневрологическая больница на Южном Урале выбрала себе маскотом кукушку, которая получила имя Кукух. По словам главного психиатра региона Михаила Козлова, расстройства психики чаще всего ассоциируются именно с кукушкой. При помощи маскотов врачи планируют развеять мифы о психиатрическом лечении.

«В случае успешной регистрации медицинское учреждение сможет использовать товарный знак для консультаций, обследований, телемедицины, услуг медсестер на дому, реабилитации пациентов, различных видов терапий, услуг стационаров», — говорится в сообщении сервиса.

О выборе маскота для психбольницы писала KP.RU. Как отмечали в издании, образ Кукуха развивается и если изначально это была лишь одна птица в халате — главврач, — то в итоге их стало несколько и останавливаться в больнице не собираются. Так, каждый из Кукух олицетворяет свое направление работы и закреплен за разными отделениями.

