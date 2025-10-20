Российские войска атаковали угольное предприятие под Днепропетровском

ДТЭК: ВС России атаковали обогатительную фабрику под Днепропетровском

Вооруженные силы (ВС) России атаковали обогатительную фабрику в Днепропетровской области. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК в своем Telegram-канале.

Сообщается, что специалисты устраняют последствия атаки. От удара никто не пострадал. В ДТЭК добавили, что это был шестой удар российских войск по угольному предприятию компании за последние два месяца.

Ранее российские войска в ходе ночной атаки ударили по одной из теплоэлектростанций Украины. В компании «Нафтогаз» отметили, что на прошлой неделе атаке подверглись инфраструктурные объекты компании в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

До этого Минобороны России заявило об ударе украинских войск по энергообъекту в Ростовской области. Как уточнили в ведомстве, около 1:16 по московскому времени украинский беспилотник ударил по энергообъекту Ростовская, в результате чего произошло отключение высоковольтной линии.