11:00, 15 октября 2025Бывший СССР

На Украине заявили об атаке российских войск на крупный энергообъект

«Нафтогаз» заявил об атаке ВС России на украинскую ТЭЦ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские войска в ходе ночной атаки ударили по одной из теплоэлектростанций (ТЭЦ) Украины. Об ударах по крупному энергообъекту сообщает пресс-служба украинской компании «Нафтогаз».

«За последние семь дней враг трижды совершил массированные атаки на объекты газовой инфраструктуры группы "Нафтогаз". Этой ночью под ударом была одна из ТЭЦ группы "Нафтогаз"», — говорится в публикации.

В компании отметили, что на прошлой неделе атаке подверглись инфраструктурные объекты компании в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Ранее в Полтавской и Кировоградской областях Украины ввели аварийные отключения света. Также на фоне ударов по объектам энергетики в Одессе ухудшился доступ в интернет.

