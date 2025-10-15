На Украине заявили об атаке российских войск на крупный энергообъект

«Нафтогаз» заявил об атаке ВС России на украинскую ТЭЦ

Российские войска в ходе ночной атаки ударили по одной из теплоэлектростанций (ТЭЦ) Украины. Об ударах по крупному энергообъекту сообщает пресс-служба украинской компании «Нафтогаз».

«За последние семь дней враг трижды совершил массированные атаки на объекты газовой инфраструктуры группы "Нафтогаз". Этой ночью под ударом была одна из ТЭЦ группы "Нафтогаз"», — говорится в публикации.

В компании отметили, что на прошлой неделе атаке подверглись инфраструктурные объекты компании в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Ранее в Полтавской и Кировоградской областях Украины ввели аварийные отключения света. Также на фоне ударов по объектам энергетики в Одессе ухудшился доступ в интернет.