Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:37, 20 октября 2025Моя страна

Российский студент выиграл в международной олимпиаде

Студент из Уфы Вадим Харисов выиграл на международной олимпиаде по химии
Екатерина Ештокина

Фото: Telegram-канал «Правительство России»

Студент Уфимского государственного нефтяного технического университета Вадим Харисов выиграл в международной олимпиаде по химии. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Уфа Башкортостан».

Участие в олимпиаде, которая прошла в Туркменистане, приняли 100 студентов из 24 вузов России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Армении, Великобритании, Италии, Ирана, Китая, Узбекистана и Таджикистана.

Известно, что Харисов является выпускником Республиканского инженерного лицея-интерната. Россиянин был победителем четырех всемирных олимпиад по химии в Китае, Саудовской Аравии, Швейцарии и Казахстане. Кроме того, он трижды выигрывал заключительные этапы Всероссийской олимпиады школьников и стал золотым медалистом Международной Менделеевской олимпиады.

В сентябре сообщалось, что более 700 российских студентов за лето создали 60 ИТ-продуктов. Начинающие разработчики освоили командную разработку на платформе SourceCraft.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кто-то ей поручал это говорить?» Захарова ответила Каллас, которой неприятна встреча Путина и Трампа на территории ЕС

    Киркоров вступился за раскритикованный Собчак стиль Баскова

    Доктор Мясников назвал первое правило здорового кишечника

    В Госдуме увидели шанс для возвращения российских спортсменов на международные турниры

    Потомки Наполеона расстроились из-за украденных из Лувра фамильных украшений

    Россиянам назвали места с квартирами за сотню тысяч рублей

    Один из участников нападения с ножом на росгвардейца попал в руки правоохранителей

    В Кремле отвергли идею Трампа заморозить линию фронта

    Российский студент выиграл в международной олимпиаде

    Обвиняемый в хищении при строительстве обороны на российской границе сделал заявление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости