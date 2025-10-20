Российский студент выиграл в международной олимпиаде

Студент из Уфы Вадим Харисов выиграл на международной олимпиаде по химии

Студент Уфимского государственного нефтяного технического университета Вадим Харисов выиграл в международной олимпиаде по химии. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Уфа Башкортостан».

Участие в олимпиаде, которая прошла в Туркменистане, приняли 100 студентов из 24 вузов России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Армении, Великобритании, Италии, Ирана, Китая, Узбекистана и Таджикистана.

Известно, что Харисов является выпускником Республиканского инженерного лицея-интерната. Россиянин был победителем четырех всемирных олимпиад по химии в Китае, Саудовской Аравии, Швейцарии и Казахстане. Кроме того, он трижды выигрывал заключительные этапы Всероссийской олимпиады школьников и стал золотым медалистом Международной Менделеевской олимпиады.

