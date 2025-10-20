Российского подростка под дулом пистолета заставили извиняться

В Костроме проверят видео с подростками, угрожающими пистолетом сверстнику

В Костроме начали проверку после обнаружения видео с подростками, которые угрожают сверстнику пистолетом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

На видео запечатлен конфликт между молодыми людьми в микрорайоне Венеция. Ролик распространился по социальным сетям. На нем видно, как группа молодых людей заставляет подростка встать на колени и извиниться, при этом в руках у одного из юношей видно оружие.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Также проверку проводит полиция.

