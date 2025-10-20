С россиянином после задержания произошла трагедия

В Якутске мужчина умер через пять часов после задержания

В Якутске правоохранители задержали 25-летнего мужчину на переправе, спустя пять часов родственникам сообщили о его гибели. Об этом сообщает SakhaDay.

Мужчина работал на паромной переправе. Его сестра рассказала, что 16 сентября брат отправлял видео своего обеда, был на связи и трезв. Затем позвонил его напарник, сообщив, что мужчину увезли полицейские.

Родственники стали звонить во все дежурные части отделов полиции Якутска, в СИЗО. Однако вскоре они узнали, что задержанного не стало. Причиной смерти назвали отравление неизвестным веществом. Однако сестра уверена, что брат был трезвый и даже не оказывал сопротивление при задержании. Семья требует расследования трагедии.

