Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
09:25, 20 октября 2025Спорт

Сборная Марокко впервые в истории выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

Сборная Марокко победила Аргентину и впервые в истории выиграла молодежный ЧМ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rodrigo Garrido / Reuters

Молодежная сборная Марокко по футболу впервые в истории стала победителем чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале, который прошел в ночь на понедельник, 20 октября, в Сантьяго (Чили), марокканцы встречались со сборной Аргентины. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу африканцев. В составе победителей дубль в первом тайме оформил форвард португальского «Фамаликана» Яссир Забири.

Аргентина — самая титулованная команда в истории молодежных ЧМ, на счету сборной шесть побед. Марокканцы никогда не побеждали на турнире, их лучшим результатом было четвертое место в 2005 году.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России начала заход на границы ключевого для ВСУ города

    Раскрыты детали нападений неонацистов из «Чистой Крови» на геев и иностранцев в России

    Россиянки исписали несколько домов рекламой и поплатились

    Российский суд поделил имущество и бизнес между супругами в Таиланде

    ВС России прорвали многоуровневую сеть укреплений ВСУ в ДНР

    Появились подробности о драке подростка с учителем в российской школе

    Раскрыт гонорар киллеров за покушение на Маргариту Симоньян

    Бортпроводник выпил перед рейсом полторы бутылки шампанского и напал на начальника

    Россияне пробились в финал четырех видов на чемпионате мира по спортивной гимнастике

    Россияне высказались о материальной помощи родителям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости