Шансы евро стать токсичнее доллара оценили

Аналитик Мильчакова: Конфискация активов России сделает евро токсичнее доллара

Евро начал слабеть на фоне обсуждения вопроса о конфискации Европейским союзом (ЕС) российских активов. Об этом «Ленте.ру» сообщила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Пара евро-рубль сегодня падает на 0,3 процента», — обратила внимание она.

К такому развитию событий, по ее мнению, привели дискуссии о том, что Брюссель задумал конфисковать российские активы через механизм репарационного кредита. Как полагает Мильчакова, такую схему, по всей видимости, придумали для того, чтобы избежать большого количества исков от пострадавших европейских инвесторов, если Россия предпримет ответные меры. Однако вне зависимости от того, какую форму примет конфискация российских активов, она может сильно ударить по евро, который в итоге для многих развивающихся стран окажется еще более токсичным активом, чем доллар.

По словам верховного представителя Европейского союза по иностранным делам Каи Каллас, страны ЕС еще не достигли компромисса в вопросе экспроприации замороженных активов России. Оказалось, что внутри Евросоюза возникли серьезные разногласия по поводу этого шага.