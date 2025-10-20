Мир
04:12, 20 октября 2025

Шольц рассказал о доброжелательном тоне во время разговоров с Путиным

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press

Экс-канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что тон его телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным был доброжелательным. При этом каждый знал, чего ожидать друг от друга, уточнил политик в подкасте Kaffee und Fluchen.

В частности, Шольц отметил, что после начала украинского кризиса «неоднократно и очень подробно» говорил с российским коллегой по телефону. Последний раз — в прошлом году, отметил экс-канцлер.

По словам Олафа Шольца, тон этих бесед всегда был доброжелательным. Вместе с тем политик утверждал, что начало специальной военной операции РФ на Украине не было «спонтанным решением».

Также Шольц выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп сможет внести вклад в урегулирование конфликта на Украине.

В марте этого года Олаф Шольц положительно оценил итоги переговоров президентов России и США. Тогда политик заявил, что следующим шагом должно быть полное прекращение огня для Украины и как можно быстрее.

При этом новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее заявил, что Германия и США должны усилить совместное давление на Россию.

