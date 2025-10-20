Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:16, 20 октября 2025Россия

Шойгу заявил об отсутствии границ в географии

Шойгу заявил, что в географии нет границ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Экс-министр обороны, президент Русского географического общества Сергей Шойгу заявил, что в географии отсутствуют границы. Его слова приводит ТАСС.

«Да нет, конечно. Кто-то сказал, что границы — это колючая проволока, перекрывающая сосуды, обеспечивающие жизнь планеты и общение людей. Что-то в таком духе. И я могу с этим согласиться», — отметил он.

Ранее президент Владимир Путин объяснил происхождение его фразы «границы России нигде не заканчиваются», отметив, что произнес ее в шутку. Он напомнил, что Россия остается самой крупной страной в мире по территории. В серьезном же смысле эта фраза имеет цивилизационный смысл, уточнил глава государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова раскрыла подробности о подготовке встречи Путина и Трампа

    Шойгу заявил об отсутствии границ в географии

    В Павлограде прозвучал взрыв

    Шойгу призвал не называть Донбасс и Новороссию новыми регионами из-за их истории

    В Евросоюзе обсудят 19-й пакет санкций против России

    53-летняя Кармен Электра восхитила фанатов фигурой в откровенном корсете

    Депутаты Госдумы предложили предоставить дополнительный отпуск отцам новорожденных детей

    Карасин заявил о новом импульсе для украинского урегулирования

    В России захотели увеличить не облагаемую налогом сумму подарков

    Мужчина год притворялся больным на работе и открыл за это время два ресторана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости