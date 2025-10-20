Шойгу заявил об отсутствии границ в географии

Шойгу заявил, что в географии нет границ

Экс-министр обороны, президент Русского географического общества Сергей Шойгу заявил, что в географии отсутствуют границы. Его слова приводит ТАСС.

«Да нет, конечно. Кто-то сказал, что границы — это колючая проволока, перекрывающая сосуды, обеспечивающие жизнь планеты и общение людей. Что-то в таком духе. И я могу с этим согласиться», — отметил он.

Ранее президент Владимир Путин объяснил происхождение его фразы «границы России нигде не заканчиваются», отметив, что произнес ее в шутку. Он напомнил, что Россия остается самой крупной страной в мире по территории. В серьезном же смысле эта фраза имеет цивилизационный смысл, уточнил глава государства.

