13:50, 20 октября 2025

Способность Трампа заставить Зеленского принять условия России оценили

Политолог Асафов: Трамп может принудить Зеленского к чему угодно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп может заставить украинского коллегу Владимира Зеленского пойти на условия Москвы — для этого у американского лидера достаточно рычагов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. Он подчеркнул, что главным условием для этого является политическая воля Трампа.

«Трамп может заставить Зеленского согласиться с чем угодно. Для этого у него есть большой набор инструментов. Это и отключение Украины от разведывательной информации, и отказ от поставок боекомплектов к уже имеющимся вооружениям, и множество других вариантов, — заметил политолог. — И это мы говорим только о прямых рычагах, а есть ведь еще много косвенных».

К косвенным инструментам давления на Украину Асафов отнес отмену антироссйских санкций, влияние на сторонников по НАТО. Но сейчас, как убежден собеседник «Ленты.ру», президенту США важнее процесс урегулирования конфликта, чем конечная цель.

«Его победы в завершении конфликтов быстро забываются, потому процесс миротворчества для Трампа может быть важнее. Он в любой момент может принудить Зеленского к чему угодно, для этого достаточно политической воли, — считает Асафов. — Есть и еще один фактор. Склонение Украины к капитуляции не будет принято союзниками США по НАТО. Тут нужен баланс».

Ранее американские СМИ написали, что Трамп и Зеленский во время встречи 17 октября разошлись во взглядах на будущее развитие событий конфликта на Украине. У главы Белого дома сложилось впечатление, что Киев стремится к эскалации и продолжению конфликта.

