15:17, 20 октября 2025Силовые структуры

Назван итог закрытого заседания по делу экс-замглавы Минобороны России

В Москве суд на три месяца продлил арест экс-замглавы Минобороны России Иванову
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Московский городской суд на три месяца продлил срок ареста бывшему замглавы Министерства обороны России Тимуру Иванову. Об этом сообщает ТАСС.

Судья постановил продлить срок стражи в отношении Иванова до 23 января 2026 года.

По данным агентства, заседание прошло в закрытом для СМИ и публики режиме. Отмечается, что Иванов, а также другие фигуранты дела уже приступили к ознакомлению с материалами.

Ранее сообщалось, что расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра обороны Иванова, обвиняемого в получении трех взяток на общую сумму около 1,3 миллиарда рублей, завершено.

1 июля суд приговорил его к 13 годам лишения свободы за хищение более четырех миллиардов рублей.

