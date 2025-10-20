Россия
13:00, 20 октября 2025

Стали известны подробности о подравшемся с подростком в российской школе учителе

В Бурятии подравшийся с подростком учитель работал в школе без педобразования
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Бурятии учитель физики и математики, подравшийся с подростком в раздевалке, работал в школе в селе Поселье без педагогического образования. Такие подробности о россиянине стали известны Telegram-каналу Babr Mash.

По сведениям издания, 39-летний мужчина начал вести уроки только в этом году. В случившемся в школе разбираются детский омбудсмен в Бурятии и комиссия по делам несовершеннолетних.

В самом учебном заведении в Поселье организовали проверку, в отношении сотрудников было возбуждено уголовное дело — за халатность.

До этого глава Бурятии Алексей Цыденов, реагируя на инцидент, призвал родителей прививать своим детям уважение к учителям.

Драка в бурятской школе произошла 17 октября. Педагога, который решил разобраться с учеником на кулаках, отстранили от работы. У подростка оказалась сломана рука.

