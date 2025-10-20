Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:50, 20 октября 2025Бывший СССР

Стало известно о происхождении наемников ВСУ

ТАСС: В ВСУ бои ведут бойцы из Польши, Румынии, Колумбии, Британии и США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимают участие наемники из пяти стран. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Страны Восточной Европы, в частности польские добровольческие подразделения и румынская боевая группа "Гетика", которая периодически появляется для восстановления боеспособности», — рассказал о происхождении наемников источник информагентства.

Также в рядах ВСУ бои ведут наемники из Латинской Америки, США и Великобритании. Бойцы из Латинской Америки — представители Колумбии.

Ранее стало известно, что трое иностранных наемников ВСУ, оказавшись под минометным обстрелом, бросили раненых и сбежали. Раненым не попытались оказать первую помощь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто предложение Трампа Зеленскому по территориям

    Каллас в трех словах высказалась о встрече Путина и Трампа в Будапеште

    Тревел-блогерша назвала пугающие немцев привычки российских девушек

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала грудь без бюстгальтера

    Боец рассказал об уничтожении опорников ВСУ при помощи телефона

    Apple признала iPhone Air провалом

    Раскрыто предупреждение Трампа Зеленскому о судьбе Украины

    Поставки китайского пива в Россию взлетели

    Стало известно о происхождении наемников ВСУ

    В российском регионе девятиклассница выпала из окна школы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости