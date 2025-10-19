Бывший СССР
09:30, 19 октября 2025Бывший СССР

Иностранные наемники ВСУ бросили раненых и сбежали

Трое иностранных наемников ВСУ оказались под обстрелом и бросили раненых
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Трое иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказавшись под минометным обстрелом, бросили раненых и сбежали. Об этом сообщил РИА Новости заместитель командира взвода минометчиков «Днепра» с позывным Баллон.

Отмечается, что у двух наемников заметили американские шевроны, у трех человек были синие шевроны НАТО. Вооруженные силы России начали по ним работать, двое человек в результате были ранены, а оставшиеся просто убежали, оставив товарищей. Им даже не попытались оказать первую помощь, рассказал российский боец.

Ранее стало известно, что ВС России с начала проведения спецоперации уничтожили около сотни американских наемников, состоящих на службе в рядах ВСУ.

До этого также сообщалось о воюющих в ВСУ агентах Mi6. По документам эти люди покинули армию, однако на самом деле они работают на британские вооруженные силы или разведслужбы.

