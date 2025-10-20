Ценности
14:32, 20 октября 2025
Ценности

Стилист перечислила шесть необходимых в гардеробе вещей

Стилист Саманта Доун назвала белые кроссовки необходимыми в гардеробе
Екатерина Ештокина

Фото: Freepik

Персональный стилист Саманта Доун перечислила шесть необходимых в гардеробе вещей. Соответствующий материал публикует издание People.

По словам эксперта, в своем арсенале важно иметь классические белые кроссовки, а также узкие джинсы. Помимо этого, необходимым предметом гардероба специалист назвала рубашку на пуговицах из немнущейся ткани.

В качестве аксессуаров она предложила приобрести кожаный ремень и подвеску с инициалами. Завершила список куртка из искусственной кожи.

Ранее стилист перечислил россиянкам содержимое сумки, которое выдает в них провинциалок. Владимир Дубинин заявил, что в аксессуаре у таких девушек всегда будут лежать карандаш для глаз синего цвета и помада морковного оттенка.

