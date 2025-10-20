Стилист перечислила шесть необходимых в гардеробе вещей

Стилист Саманта Доун назвала белые кроссовки необходимыми в гардеробе

Персональный стилист Саманта Доун перечислила шесть необходимых в гардеробе вещей. Соответствующий материал публикует издание People.

По словам эксперта, в своем арсенале важно иметь классические белые кроссовки, а также узкие джинсы. Помимо этого, необходимым предметом гардероба специалист назвала рубашку на пуговицах из немнущейся ткани.

В качестве аксессуаров она предложила приобрести кожаный ремень и подвеску с инициалами. Завершила список куртка из искусственной кожи.

